الحماية المدنية تُسيطر على حريق داخل شقة سكنية بالجيزة

كتب - محمد شعبان:

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية، في إحدى العقارات السكنية بالعمرانية، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان دون وقوع اصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق في إحدى الشقق السكنية في العمرانية، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء وفرض كردونًا أمنيًا حول المنطقة.

نجح رجال الإطفاء من محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم إخماد الحريق، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العر ض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.