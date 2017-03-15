السجن المشدد 10 سنوات لـ 13 "إخوانيًا" بدمياط

تعليق معتز الدمرداش على واقعة "اللي عنده معزة يربطها"

طبيب نفسي عن صاحب واقعة "اللي عنده معزة يربطها": "سيكوباتي"

ما هي عقوبة الامتناع عن الادلاء بالبيانات في التعداد السكاني؟