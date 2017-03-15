بالصور.. على غرار غيط العنب.. الإسكندرية تستعد لتنفيذ "بشاير الخير 2 و3"

الإسكندرية – محمد عامر:

بدأت الإسكندرية أول إجراء لتنفيذ مشروعى "بشاير الخير 2" و"بشاير الخير 3" على غرار المشروع القومي لتطوير غيط العنب والذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي سبتمبر الماضي .

وعقد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اجتماع موسع، اليوم، مع اللواء محمد لطفي، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، واللواء مصطفى النمر، مدير أمن الثغر، للتنسيق مع رجال أعمال الإسكندرية للمساهمة في إنشاء المشروعين.

ويعد مشروع " بشائر الخير ٢ " هو المرحلة الثانية لمشروع التطوير الحضاري لمنطقة غيط العنب ويشمل ٢٠٠٠ وحدة سكنية على مساحة ٥٤ فدان شاملة محور التعمير (١٠ فدان تقريباً).

أما مشروع " بشائر الخير ٣ " التطوير الحضري لمنطقة مأوى الصيادين بحى غرب فيشمل إنشاء مجمع سكني متكامل به ٥٥ بلوك سكني " ١١٠ عمارة " يتكون من٥٠٠٠ وحدة سكنية علاوة على منطقة خدمية بمسطح ١٠ فدان ومستشفى ومسجد ومنطقة تعليمية ومركز شباب ومكتب بريد ومنطقة أنشطة تجارية وإدارية وترفيهية وخدمية.

وأكد المحافظ على الدور الأساسي والمحوري لرجال أعمال الإسكندرية في المشاريع القومية لمصر وتنمية المجتمع اقتصادياً واجتماعياً، لافتا إلى التعاون المثمر بين المحافظة والقوات المسلحة بالإسكندرية.

وأوضح"سلطان" أن المشروعين يهدفان إلى تطوير المناطق العشوائية وغير المخططة بالمحافظة وإقامة عقارات سكنية بديلة تليق بقيمة المواطن السكندرى، مشيرا إلى أن تطوير المناطق الغير آمنة وداهمة الخطورة بحي غرب يأتي ضمن أولويات تطوير العشوائيات نظرا لاحتوائه العدد الأكبر من المناطق العشوائية غير الآمنة والمهددة للحياة .

وقدم المحافظ الشكر للمنطقة الشمالية العسكرية على دورها المتميز في الإنجاز والإدارة والإشراف على جميع مراحل مشروع"بشاير الخير 1" والتنسيق بين جميع الجهات والمتابعة المستمرة والجهود المبذولة على مدار عامين كاملين.

ومن جانبهم أكد رجال أعمال الإسكندرية على استعدادهم لتقديم كامل الدعم لإنشاء هذه المشروعات التنموية التي تخدم المواطن السكندري، خاصة وأن القائم على إنشائها القوات المسلحة المصرية.