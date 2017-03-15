حاول تهريب المخدرات لشقيقه المحبوس فأُلقي القبض عليه

القليوبية - أسامه عبدالرحمن:

ضبطت مديرية أمن القليوبية، عاطلا، بعد محاولته إدخال المخدرات لشقيقه، بقصد الاتجار بها داخل السجن.

تلقى اللواء أنور سعيد، مدير أمن القليوبية، إخطارا من سجن الخانكة، بتمكن الرائد محمود علام، ضابط السجن، من ضبط "أحمد. س"، 43 عاما، عاطل مقيم بدائرة مركز قليوب، وبحوزته 17 قرصا مخدرا، حال إدخالهم لشقيقه "رضا. س"، 35 عاما، والمحبوس على ذمة القضية رقم 2941 جنايات قسم أول شبرا لسنة 2015م (سلاح ومخدرات)، والمودع بالسجن أثناء الزيارة، بقصد الاتجار داخل السجن، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.