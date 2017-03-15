بالصور...حاكمة طوكيو تكشف سر الملك سلمان

شيماء مصطفى

سبوتنيك

كشفت حاكمة طوكيو، يوريكو كويكي، سرا لم يكن يعرفه الكثيرون عن الملك سلمان عبد العزيز، وذلك بعد لقاء جمع بينهما في قصر الضيافة بطوكيو، الاثنين الماضي.

ووفقا لها، فإن الملك السعودي أفصح لها عن كيفية إدارته للحكم منذ أن كان أميرا على الرياض وهو ما ساعده أن يكون قائدا حكيما.

ونشرت كويكي تغريدة باللغة اليابانية على حسابها على "تويتر"، كتبت "قال الملك سلمان إن السر يكمن بوضع الناس أولا، والاستماع إليهم بشكل دائم، والاهتمام بكل من التعليم والمرأة والبيئة".

يذكر أن حاكمة طوكيو تتحدث اللغتين العربية والإنجليزية بطلاقة، وكانت قد درست اللغة العربية في مصر ، حيث تلقت دروسا مكثفة للغة العربية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة. ووفقا لـ"هافينغتون بوست"، كانت تعمل مذيعةً قبل دخولها عالم السياسة، حيث انتُخبت بعد ذلك نائبة في البرلمان، ثم وزيرة للبيئة، وبعدها وزيرة للدفاع. وجاء لقاء كويكي التي تعتبر أول امرأة يابانية تتبوأ هذا المنصب خلال زيارة للعاهل السعودي لليابان بدأت، الاثنين 13 مارس/آذار، وتستمر 3 أيام، ثم يتوجه بعدها للصين ومالديف.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads