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ضبط 3 طلاب أعضاء بداعش فى الدقهلية قبل سفرهم لسيناء لتنفيذ عمليات إرهابية

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ضبط 3 طلاب أعضاء بداعش فى الدقهلية قبل سفرهم لسيناء لتنفيذ عمليات إرهابية ضبط 3 طلاب أعضاء بداعش فى الدقهلية قبل سفرهم لسيناء لتنفيذ عمليات إرهابية

تمكن ضباط جهاز الأمن الوطنى بالدقهلية من القبض على 3 عناصر من تنظيم داعش بمحافظة الدقهلية، وذلك قبل سفرهم لتنفيذ عمليات إرهابية داخل سيناء.
 
وكانت تحريات ضباط جهاز الأمن الوطنى أكدت محاولة العناصر الثلاثة التوجه لسيناء للمشاركة فى العمليات الإرهابية بها، وتم إعداد أكمنة لهم وضبطهم بميت غمر، حيث تم ضبط كل من "أحمد سعيد قنديل" 22 سنة، و"مصطفى صلاح عمارة" 22 سنة، و"خالد ياسر عكاشة" 22 سنة، وهم طلاب بالجامعات.
 
وقرر المستشار أيمن عبد الهادى المحامى العام لنيابات جنوب الدقهلية حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق.
 
المصدر / اليوم السابع

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