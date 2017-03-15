"مستريح قوص" على قوائم الترقب بعد استيلائه على 18 مليون جنيه

قنا - مصراوى

قررت النيابة العامة بقنا، وضع "مستريح قوص"، على قوائم ترقب الوصول، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بعد قرار النائب العام بمنعه وزوجته وأولاده القصر، بالتصرف في أمواله، لاتهامه بالنصب والاستيلاء على 18 مليونا و850 ألف جنيه، من قرابة 10 مواطنين، بحجة توظيف أموالهم.

يذكر أن محكمة جنايات قنا الدائرة الثامنة، برئاسة المستشار مصطفى لطفي المغازي، وعضوية المستشارين عصام محمد عيسى وحاتم عبد الفتاح أبو شنب، أيّدت قرار النائب العام المستشار نبيل صادق، بمنع "محمد. م. م"، الشهير بـ"مستريح قوص" وزوجته وأولاده القصر، من التصرف في أموالهم الشخصية، بعد اتهامه بالاستيلاء على مبالغ مالية وصلت إلى 18مليونا و583 ألف جنيه، من 10 مواطنين مقابل شراء سندات طرحت للاكتتاب المغلق لشركتي مطاحن منذ عام 2011، مقابل فوائد تتراوح قيمتها 6% إلى 8 %، شهريًا من أصل قيمة المبلغ مقابل إيصالات منسوب صدورها لشركتي مطاحن بقنا وسوهاج.