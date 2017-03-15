قنصل فرنسا: المتطرفون يهدفون للعودة بالمرأة إلى العصور القديمة

الإسكندرية – محمد أحمد:

قال القنصل العام الفرنسي بالإسكندرية"نبيل حجلاوي": إن هناك متطرفون يريدون العودة بالمرأة إلى العصور القديمة، بما يتطلب سن تشريعات دولية تعمل على المساواة بين الرجل والمرأة، لافتا إلى أن منطقة الشرق الأوسط تمر بمرحلة حرجة، في ظل استمرار الحروب ببعض الدول المجاورة مثل سوريا والعراق، والتي تعاني خلالها النساء من قسوة الحرب ويردن حياة كريمة.

جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر "وجهات نظر المرأة الفرنكوفونية شمالاً وجنوبًا"، الذي نظمته مكتبة الإسكندرية اليوم الأربعاء، بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر وجامعة سنجور بالإسكندرية، وسفارة كندا في القاهرة والوكالة الجامعة الفرنكوفونية، والسفارة الفرنسية بالقاهرة وعدد من المؤسسات الدولية.

وأضاف القنصل الفرنسي، أن الصراعات التي أشار إليها متواجدة في الشرق الأوسط وعدد من المناطق الأوربية أيضا، وأنه من الضروري دعم المرأة بانخراطها في العمل السياسي والاقتصادي، مبينا أن الحكومة الفرنسية تطبق فكر المساواة، حيث مكنت المرأة في عدد من الوزارات والمجال الدبلوماسي، إلا أن التمثيل ليس بالشكل الكافي.

وأشار إلى أن هناك اتجاه عالمي لتمكين المرأة، وأن هناك تشريعات يجب العمل عليها، حتى يتم الخروج بها بشكل لائق، متابعا أن الدمج بين حقوق المرأة وفكر "الفرانكوفونية" يعد أمر في غاية الأهمية، لاسيما و أن هناك دول بها تشريعات ضد المرأة .