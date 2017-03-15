أخبار عاجلة

محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي -
مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر -
أليجري: نجحنا في خطوة أمام برشلونة وتتبقى أخرى -
كيليني لبرشلونة: «لاعبو يوفنتوس لا يخافون» -
مساء dmc - تقرير .. الصعوبات التي تواجه أولياء أمور طلاب الثانوية العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

قنصل فرنسا: المتطرفون يهدفون للعودة بالمرأة إلى العصور القديمة

Google+ Print
قنصل فرنسا: المتطرفون يهدفون للعودة بالمرأة إلى العصور القديمة قنصل فرنسا: المتطرفون يهدفون للعودة بالمرأة إلى العصور القديمة
القنصل العام الفرنسي بالإسكندرية نبيل حجلاوي

الإسكندرية – محمد أحمد:

قال القنصل العام الفرنسي بالإسكندرية"نبيل حجلاوي": إن هناك متطرفون يريدون العودة بالمرأة إلى العصور القديمة، بما يتطلب سن تشريعات دولية تعمل على المساواة بين الرجل والمرأة، لافتا إلى أن منطقة الشرق الأوسط تمر بمرحلة حرجة، في ظل استمرار الحروب ببعض الدول المجاورة مثل سوريا والعراق، والتي تعاني خلالها النساء من قسوة الحرب ويردن حياة كريمة.

جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر "وجهات نظر المرأة الفرنكوفونية شمالاً وجنوبًا"، الذي نظمته مكتبة الإسكندرية اليوم الأربعاء، بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر وجامعة سنجور بالإسكندرية، وسفارة كندا في القاهرة والوكالة الجامعة الفرنكوفونية، والسفارة الفرنسية بالقاهرة وعدد من المؤسسات الدولية.

وأضاف القنصل الفرنسي، أن الصراعات التي أشار إليها متواجدة في الشرق الأوسط وعدد من المناطق الأوربية أيضا، وأنه من الضروري دعم المرأة بانخراطها في العمل السياسي والاقتصادي، مبينا أن الفرنسية تطبق فكر المساواة، حيث مكنت المرأة في عدد من الوزارات والمجال الدبلوماسي، إلا أن التمثيل ليس بالشكل الكافي.

وأشار إلى أن هناك اتجاه عالمي لتمكين المرأة، وأن هناك تشريعات يجب العمل عليها، حتى يتم الخروج بها بشكل لائق، متابعا أن الدمج بين حقوق المرأة وفكر "الفرانكوفونية" يعد أمر في غاية الأهمية، لاسيما و أن هناك دول بها تشريعات ضد المرأة .

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس