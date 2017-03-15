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بالصور.. ضبط 19 قطعة أثرية أثناء تنقيب عاطل عن الآثار بأسيوط

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ضبط 19 قطعة أثرية (1)ضبط 19 قطعة أثرية (1)

ضبط 19 قطعة أثرية (2)ضبط 19 قطعة أثرية (2)

ضبط 19 قطعة أثريةضبط 19 قطعة أثرية

ضبط 19 قطعة أثرية (4)ضبط 19 قطعة أثرية (4)

كتب - علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، اليوم الأربعاء، برئاسة اللواء طه بيومي، مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار، من ضبط عاطل وبحوزته 19 قطعة أثرية أثناء تنقيبة عن الآثار داخل حفرة بمنزله بأسيوط.

وردت معلومات لضباط مباحث السياحة والآثار، مفادها قيام "عيسى.م"، ٤٣ سنة، ومقيم درب المصري بدائرة قسم أول أسيوط، بالحفر خلسة بمسكنه للتنقيب عن الآثار.

داهمت على الفور القوات على منزله، وتبين وجود حفرة مربعة الشكل بقطر متر واحد وعلى عمق ١٥متر، وبها ٢سرداب، وقد عُثر بداخلها على ١٩قطعة أثرية عبارة عن ٧ تماثيل أوشبتي، وتمثال من الفخار أزرق اللون، ومسرجه من الحجر على شكل وجه آدمي، واناء من الفخار صغير الحجم، و٩ قطع حجرية، وبالكشف عن المتهم تبين أنه صادر ضده حكم غيابي بالسجن، تم التحفظ على الأدوات المُستخدمة في الحفر.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، بالحفاظ على ثروات البلاد وتراثها القومي والمتمثلة في تأمين المناطق الأثرية وضبط العابثين بها والقائمين بالحفر خلسة بغرض التنقيب عن الآثار مُخالفة لأحكام القانون الخاص بحماية الآثار.

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