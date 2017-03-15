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بالصور.. رصف طريق "كفر البطيخ – ميناء دمياط" بتكنولوجيا ألمانية

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رصف طريق كفر البطيخ ميناء دمياط (1)رصف طريق كفر البطيخ ميناء دمياط (1)

رصف طريق كفر البطيخ ميناء دمياط (2)رصف طريق كفر البطيخ ميناء دمياط (2)

رصف طريق كفر البطيخ ميناء دمياطرصف طريق كفر البطيخ ميناء دمياط

رصف طريق كفر البطيخ ميناء دمياط (4)رصف طريق كفر البطيخ ميناء دمياط (4)

دمياط – محمد إبراهيم
قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، إن أعمال الرصف الجارية بطريق "كفر البطيخ – الميناء" تأتي ضمن الجهود المبذولة للحد من الحوادث وتسيير الحركة المرورية، موضحًا أنه للمرة الأولى يجرى استخدام تكنولوجيا ألمانية متطورة لتحمل عبء الشاحنات والقاطرات المارة من وإلى الميناء فضلا عن الأحمال الزائدة.
وأضاف طه، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، على هامش تفقده الطريق، أنه تابع ماكينة "الفينشر" التابعة للشركة الألمانية المنفذة والتي يتم استخدامها في أعمال الرصف بمحافظة دمياط، موضحًا انه من المقرر إنشاء "النيوجيرسي" ناحية الكتلة السكنية بعد السماح بفتح الحارة اليسرى من الطريق أمام حركة السير.
وتفقد المحافظ عملية رصف طريق فاروق شوشة "رأس البر الغربي سابقا" والذي يجري رصفه بالتعاون بين محافظة دمياط وهيئة الطرق وشركة "موبكو" كمشاركة مجتمعية من الشركة التي تتحمل 20 مليون جنيه من قيمة عملية الرصف والتنسيق الحضاري الطريق.
واستمع محافظ دمياط خلال تفقده الطريق إلى شرح من مهندسي شركة "المقاولون العرب" المنفذة لعملية الرصف وطلب منهم الإسراع في تنفيذ الأعمال قبل بداية موسم الصيف.

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