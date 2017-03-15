قصة علاج "بن أفليك" من إدمان الكحول.. "الأبوة" كلمة السر

مصراوي -

كشف الممثل الأمريكي بن أفليك عن إتمامه العلاج من إدمان الكحوليات، قائلاً إنه أقبل على هذه الخطوة من أجل أن يكون أفضل والد.

وأعلن بطل فيلم "بات مان" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن أنه أتم العلاج من إدمان الكحول كخطوة أولى ضمن خطوات عديدة نحو تعافيه موجهاً الشكر لزوجته التي وصفها بأنها شريكته في "الأبوة".

وأضاف "أريد أن يعرف أبنائي أنه ليس هناك ما يخجل في الحصول على مساعدة عندما يحتاجها المرء وأن أكون مصدر قوة لأي شخص يحتاج إلى المساعدة لكنه يخشى اتخاذ الخطوة الأولى"

وكان أفليك وزوجته جنيفر جارنر أعلنا في يوليو تموز 2015 اعتزامهما الطلاق بعد زواج دام عشر سنوات. وللممثلين الشهيرين ثلاثة أبناء.

إلا أن هذا لم يمنع "جارنر" من الوقوف معه في محنته حتى تخطاها، مشيراً إلى أنه يأمل في أن يكون أفضل والد بقدر ما يستطيع.