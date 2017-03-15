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فوائد الماء بالليمون الدافئ قبل النوم

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فوائد الماء بالليمون الدافئ قبل النوم فوائد الماء بالليمون الدافئ قبل النوم

الليمون الدافىء قبل النوم من أهم المشروبات الطبيعية التي تعزز صحة الجسم وتخلصه من الجراثيم التي تتواجد في الجسم، فقد يعتبر تناول الماء بالليمون الدافئ في الليل قبل النوم يعمل على تنظيف الجهاز الهضمي ، وأيضاً يقوم بزيادة نشاط الدورة الدموية خلال النوم ، وذلك يعمل على مد الجسم بالطاقة اللازمة في يحتاجها الجسم في اليوم التالي.

فوائد الماء بالليمون الدافئ قبل النوم:
• يعمل على حل مشاكل الإمساك وأيضاً يقوم بمعالجة أي التهابات في المسالك البولية، يساعد شرب الماء بالليمون على معالجة المشاكل التي تواجه الجهاز التنفسي، ويساعد الليمون على علاج مرض الربو والتهاب السحايا ومرض السل الرئوي.
تناول الماء بالليمون على مدار اليوم:
كثرة تناول الماء بالليمون على مدار اليوم لمعدل يصل إلى أربعة أكواب تعمل على إنقاص الوزن طبيعياً وبالإضافة إلى ذلك بشكل صحي، ويعمل على التخفيف من وجود أي توتر في الأعصاب وأنه يترك أثراً إيجابياً على النفس، يحتوي الليمون على نسبة عالية من المعادن والأملاح وال?يتامينات مما قد يترك أثراً إيجابياً على الجهاز الهضمي.

 

فوائد الماء بالليمون الدافئ للتنحيف :
يعد تناول الماء بالليمون الدافئ من أكثر المشروبات الدافئة التي يلجأ إليها أصحاب الوزن الزائد لما فيه من مواد تساعد على إزالة الوزن وأيضاً هي طريقة صحية ومضمونة وطبيعية.

فوائد الماء بالليمون للكرش:
الليمون يعتبر من أكثر المشروبات التي تساعد على إزالة المتراكمة على منطقة ،ولكن من المعروف أن الكرش يحتاج إلى وقت أطول ليتم إزالة الدهون التي توجد فيه ، وتحتاج وصفة الماء بالليمون إلى الالتزام بالكمية المحددة في الوقت الذي يتم تناول الشراب فيه وذلك للحصول على نتائج مثمرة ، ويعد الالتزام والمواظبة على شراب هذه الوصفة أساس تحقيق النتائج المطلوبة.

تجارب الماء بالليمون للتنحيف :
قامت التجربة للمقارنة بين شراب الماء بالليمون للتنحيف حيث كان هناك من قام بشراب هذا المشروب باستمرار مع ممارسة التمارين الرياضية ، وهناك من قامت بشرب هذا المشروب مع عدم ممارسة الرياضة، فالأولى قد حصلت على نتائج مرجوة وقد خسرت ما يقرب إلى عشر كيلو جرامات، أما الثانية فننصحها بالقيام ببعض الحركات الجسدية.

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