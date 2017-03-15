شيماء مصطفى

روزماري أو إكليل الجبل أو حصى البان ، من أكثر الأعشاب فائدة لصحة الإنسان ، و هو من العناصر الغذائية الطبيعية قديمة المعرفة ، و التي توصل إلى منافعها أجدادنا منذ قديم الزمان في كل الحضارات ، لما تم اكتشافه من منافع مدهشة في كل المجالات تقريبًا ، و التي سوف نتعرف على البعض منها في السطور التالية ، فكونوا معنا .

فوائد الروزماري

من فوائد إكليل الجبل للجهاز التنفسي ، أنه يساعد على تحسين مهام الجهاز التنفسي في الجسم ، حيث يستخدم إكليل الجبل في علاج الحساسية ، و نزلات البرد الشعبية ، كذلك في طرد البلغم و حماية الرئة من الإلتهابات الحادة .

و من منافع إكليل الجبل للجهاز الهضمي ، أنه يحمي المعدة من الإلتهابات ، و يمنع مشكلات الانتفاخ و القولون العصبي ، و يساهم في الحد من مشكلات الإمساك ، لأنه يخلص الجهاز الهضمي من السموم أوًلا بأول ، و يطهره من الجراثيم و البكتيريا .

الوقاية من السرطان

الروزماري يحتوي على مواد من مضادات الأكسدة ، و كما نعلم فإن مضادات الأكسدة عامل من عوامل الحماية من مرض السرطان ، و استخدام نبات إكليل الجبل بشكل منتظم يفيد في الوقاية من السرطان ، لأنه يحتوي على فيتامينات مثل فيتامين A ، كذلك يمنع الجذور الحرة المضرة ، و يعتبر حصى البان مكونًا هامًا في مقاومة سرطان القولون ، و غيره من أنواع السرطانات الأخرى حفظنا الله و إياكم .

تعرفنا في ذلك المقال على أهم فوائد حصى البان أو إكليل الجبل ، فهل سيخلو منه مطبخك بعد اليوم ؟ لا أعتقد ذلك .

و لكن رغم كل هذه المنافع ، يجب عدم الإفراط في تناول الروزماري ، لأن له كذلك كثير من الأضرار إذا حدثت مبالغة في استهلاكه على صحة الإنسان ، نتعرف عليها قريبًا إن شاء الله في المقالات القادمة ، فتابعوا كل جديد في قسم الصحة و التغذية لحياة أفضل ، و شاركوا تلك المعلومات الرائعة و الجديدة على حسابات مواقع السوشيال ميديا حتى تعم الفائدة .

و من فوائد إكليل الجبل للشعر ، أنه يعالج مشكلات الشعر لأنه يحتوي على الأحماض النافعة و الفيتامينات ، التي تعزز من قوة الشعر ، و تحمي من القشرة ، مما يساهم في منع التساقط بالإضافة إلى تكثيف الشعر ، و يشتهر زيت إكليل الجبل في هذا المجال .

شبكةعيونالإخبارية

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