حملة لإنقاذ أشهر ميدان بدمياط من البلطجية

دمياط – محمد إبراهيم:

أطلق عدد من الأهالي بمحافظة دمياط، حملة للتنديد بحالة الفوضى والإهمال التي يشهدها "ميدان سرور" في الآونة الأخيرة، تحت عنوان "أنقذوا الشوارع من البلطجة"، وذلك عقب إرسال استغاثات إلى الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ الإقليم، واللواء نادر جنيدي، مدير الأمن.

وطالب المشاركون في الحملة، في بيان تعريفي، بالتصدي لجرائم البلطجة وانتشار الأسلحة البيضاء بين الشباب، ووقائع التحرش الجنسي واللفظي والتجمعات الشبابية، محذرين من زيادة السرقات بسبب عدم وجود رادع لقائدي الدراجات البخارية غير المرخصة.

وأكد أصحاب المحال التجارية تضررهم الكبير من حالة الإهمال المنتشرة في الفترة الأخيرة بالميدان، الذي يعد الأشهر على مستوى المحافظة، وتحولت منطقة ميدان سرور إلى بؤرة تضم الكثير من مشاهير المدرسين، فضلا عن العشرات من المطاعم والمعارض وأسواق بيع الأجهزة الكهربائية.