كشف ملابسات العثور على جثة شاب في حالة تعفن داخل شقته بالهرم

كتب - محمد شعبان:

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم الأربعاء، ملابسات العثور على جثة عاطل في حالة تعفن داخل شقته بالهرم.

تلقى اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة، بانبعاث رائحة كريهة من شقة بشارع المجرز الآلي بالهرم.

وكشفت معاينة العميد عبد الحميد أبو موسى، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، أن الجثة لعاطل يدعى "كريم.أ"، 23 عامًا، هارب من قضية (سرقة)، مسجاة على ظهرها بصالة الشقة بالطابق الخامس، في حالة تعفن، ولا توجد إصابات ظاهرية.

فيما عُثر على آثار حقن بالذراع الأيسر، ملفوف حوله حبل أسود اللون، وبجواره 2 سرنجة إحداها بهار آثار دم والأخرى فارغة.

وأمام العميد بهاء سالم، مفتش مباحث الهرم، قرر والد المتوفي أن نجله يقيم بمفرده، وأنه يتناول الهيروين المخدر، ولم يتهم أو يشتبه في أحد.

تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.