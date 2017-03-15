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مميش لأمير الدنمارك: تمثلون جزءا من الدخل القومي المصري

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مميش لأمير الدنمارك: تمثلون جزءا من الدخل القومي المصري مميش لأمير الدنمارك تمثلون جزءا من الدخل القومي

الإسماعيلية-إنجي هيبة:
استقبل الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، الأمير هينريك، أمير دولة الدنمارك، رافقه وفد رفيع المستوى.
ورحب مميش خلال اللقاء بالوفد على أرض قناة السويس، واصفا العلاقة التي تربط البلدين بالتاريخية والوطيدة.
وأضاف مميش أن قناة السويس تمر بها جميع الخطوط الدنماركية وعلى رأسها "ميرسك"، ما يجعلها تمثل مصدر كبيرا للدخل القومي المصري، من خلال الملاحة الدولية، مؤكدا أن الدنمارك يتميزون بالتفوق والتميز والإنجاز في المجال البحري، وأن الشعب الدنماركي ودود وصديق.
وعرض رئيس الهيئة أفلاما وثقائية عن أعمال حفر قناة السويس، وكذلك مشروع تطوير منطقة قناة السويس. ودعا الوفد لجولة بحرية بالمجرى الملاحي لقناة السويس.

مميش لأمير الدنمارك (1)

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