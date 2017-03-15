بالصور.. الرقابة الإدارية بالأقصر تضبط مخالفات بعدد من الجمعيات الزراعية

الأقصر – محمد محروس:

نظم مكتب هيئة الرقابة الإدارية في الأقصر، حملة تفتيشية مكبرة على الجمعيات الزراعية بإسنا وأرمنت، للتأكد من توفير الأسمدة الزراعية وتوزيعها على الفلاحين والمزارعين، ومراجعة السجلات الخاصة بصرف الأسمدة لرصد أي مخالفات.

ورصدت الحملة عددا من المخالفات، بينها بدء توزيع أسمدة الموسم الصيفي للمزارعينن قبل بداية الموسم بالجمعية الزراعية بأرمنت الوابورات، وسوء حالة النظافة العامة والحالة الإنشائية لمخزن الجمعية الزراعية ببندر إسنا، وعدم توافر شروط السلامة والصحة المهنية وشروط الحماية المدنية، ووجود جهاز موتور رش 600 لتر معطل داخل نفس المخزن.

كما رصدت الحملة سوء حالة النظافة العامة لمخزن الجمعية الزراعية بالكيمان، وسوء حالة النظافة العامة لمقر الجمعية الزراعية بأرمنت الوابورات، وعدم توافر مصادر إضاءة جيدة داخل مخزن الجمعية.

وشملت الحملة التفتيش على الجمعية الزراعية ببندر إسنا، والجمعية الزراعية بالكيمان، والجمعية الزراعية بأرمنت الوابورات، بقيادة عضو مكتب هيئة الرقابة الإدارية في محافظة الأقصر، وحضور وكيل وزارة الزراعة في الأقصر، وعدد من المفتشين من إدارة التعاون الزراعي في الأقصر.

كما التقى عضو مكتب هيئة الرقابة الإدارية بعدد من المزارعين المتواجدين في الجمعيات، للتعرف على عملية صرفهم للأسمدة، والاستماع إلى مقترحاتهم ومعرفة أي مشاكل تواجههم أثناء عملية الصرف، حيث اعترض بعض المزارعين على عدم العدالة في عملية توزيع الأسمدة بين مراكز المحافظة وداخل جمعيات كل مركز، وقلة الأسمدة بالمخازن رغم بدء الموسم الصيفي خلال أيام.