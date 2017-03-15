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فوج من طلاب مدارس الهند يصل القاهرة لزيارة المعالم السياحية بأسوان

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فوج من طلاب مدارس الهند يصل القاهرة لزيارة المعالم السياحية بأسوان فوج من طلاب مدارس الهند يصل القاهرة

كتب - طه عبيد

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، فوجًا من طلاب المدارس بالهند في رحلة سياحية للقاهرة وأسوان، بالتعاون بين مكتب شركة للطيران في الهند برئاسة وائل فؤاد، وإحدى شركات السياحة الهندية المتخصصة في رحلات المدارس.

وقالت مصادر أمنية بالمطار إن الوفد السياحي من الطلاب وصل على رحلة مصر للطيران رقم ٩٦٩ القادمة من مومباي، وتم إنهاء إجراءات وصولهم بواسطة فريق من العلاقات العامة.

وأوضحت المصادر في تصريحات صحفية، إن الزيارة تستمر حتى ٢٢ مارس الجاري.

فوج من طلاب مدارس الهند يصل القاهرة

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