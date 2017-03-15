قائد القوات البحرية يغادر القاهرة لمتابعة مناورة "حمد 2" مع البحرين

كتب - طه عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي، اللواء أركان حرب أحمد سعيد قائد القوات البحرية، متوجهًا على رأس وفد إلى البحرين؛ لمتابعة فعاليات التدريب المصري البحريني المشترك (حمد - 2)، الذي تنفذه وحدات من القوات البحرية والجوية للبلدين.

وكان المتحدث الرسمي بإسم القوات المسلحة، قال إن التدريب المشترك سوف يستمر على مدار أيام بمملكة البحرين.

ويشتمل التدريب على العديد من الأنشطة والفعاليات من بينها نقل وتبادل الخبرات التدريبية بين الجانبين، والتدريب على أعمال الدفاع والهجوم على النقاط والأهداف الحيوية، وتنفيذ مناورات تكتيكية بحرية وجوية لإدارة أعمال قتال مشترك بين العناصر المشاركة فى كافة التخصصات.

ويأتى التدريب تأكيدًا على العلاقات التاريخية والإستراتيجية التى تربط البلدين الشقيقين، وحرص القوات المسلحة على تعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة لمواجهة المخاطر والتحديات التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة.