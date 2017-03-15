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مصدر يكشف تفاصيل وفاة ضابط شرطة بجرعة مخدرات زائدة بالهرم

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مصدر يكشف تفاصيل وفاة ضابط شرطة بجرعة مخدرات زائدة بالهرم مصدر يكشف تفاصيل وفاة ضابط شرطة بجرعة مخدرات زائدة بالهرم
تفاصيل وفاة ضابط شرطة بجرعة مخدرات

كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر أمني مسئوول، اليوم الأربعاء، تفاصيل العثور على جثة ضابط لفظ أنفاسه الأخيرة جراء تناول جرعة زائدة من المخدرات بالهرم.

وقال المصدر، -الذي فضل عدم ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، إن النقيب "خالد.ع"، 29 عامًا، الضابط بالإدارة العامة لقوات أمن القاهرة، عُثر على جثته داخل سيارته بشارع الثورة بمنطقة الهرم فجر اليوم الأربعاء.

وأوضح المصدر، أنه قد عُثر بالقرب من السيارة على سرنجتين وثلاثة أقراص مخدرة، مضيفًا أنه تم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

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