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رشوة 50 جنيهًا تحبس موظف مرور نجع حمادي

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رشوة 50 جنيهًا تحبس موظف مرور نجع حمادي رشوة 50 جنيهًا تحبس موظف مرور نجع حمادي
رشوة 50 جنيهًا تحبس موظف

كتب - أبو المعارف الحفناوي:
قررت النيابة العامة بنجع حمادي، برئاسة المستشار أحمد مصطفى حمدان، وإشراف المستشار عاصم عسران، حبس موظف بوحدة مرور نجع حمادي، لتقاضيه رشوة قيمتها 50 جنيها، مقابل إنهاء تراخيص دراجة بخارية لأحد المواطنين، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكانت الأجهزة الأمنية بمركز نجع حمادي، ضبطت "جرجس. ج. ع"، موظف بوحدة مرور نجع حمادي، بتهمة تقاضي رشوة والتربح من الوظيفة، بعد ورود بلاغ من أحد المواطنين بتلقيه رشوة لتسهيل تراخيص دراجته البخارية.
تم التحفظ على المتهم، وتحرر المحضر رقم 1879 لسنة 2017، إداري مركز شرطة نجع حمادي، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، التي قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، على أن يراعى له التجديد في الميعاد القانوني.

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