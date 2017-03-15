رئيس الوزراء يهنئ أبناء بني سويف بالعيد القومي

بني سويف ــ أحمد كامل:

أعلن المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، عن تلقيه برقية تهنئة من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة العيد القومي للمحافظة.

وجاء نص البرقية: "يطيب لي أن أبعث إليكم وإلى أبناء محافظة بني سويف أخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة العيد القومي للمحافظة، وإني إذ أنتهز هذه المناسبة، أرجو لكم ولأبناء المحافظة دوام التوفيق والسداد، لما فيه خير وازدهار مصرنا الغالية "

يشار إلى إحتفال محافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، بعيدها القومي، الذي يوافق الخامس عشر من مارس من كل عام.