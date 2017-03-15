مقتل عشرة مسلحين من بينهم قيادي في شبكة "حقاني"بأفغانستان

كابول - (أ ش أ):

قتل عشرة مسلحين من بينهم قيادي من شبكة حقاني الإرهابية في غارة جوية نفذت في ولاية باكتيكا جنوب شرق أفغانستان.

وذكرت وزارة الداخلية الأفغانية - في بيان نقلته وكالة أنباء خامة برس الأفغانية اليوم الأربعاء - أنه " قتل أحد كبار قادة شبكة حقاني الإرهابية بالإضافة إلى تسعة آخرين وأصيب اثنان في غارة جوية نفذتها القوات الجوية الأفغانية".

وأضاف البيان أن الغارة الجوية وقعت في قرية دار الشينكي وحي زيروك في إقليم باكتيكا الشرقي، وأدت إلى تدمير سيارتين وبعض الذخائر الخفيفة والثقيلة خلال الغارة الجوية.

وتشكلت شبكة حقاني في أواخر السبعينيات من قبل جلال الدين حقاني، وتتحالف الشبكة مع تنظيم القاعدة وحركة طالبان الأفغانية وتتعاون مع منظمات إرهابية أخرى في المنطقة، ووضعتها الولايات المتحدة على قائمة المنظمات الأجنبية الإرهابية في 2012.