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بالصور.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل باصطحابه فتاة لبار في الزمالك

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بالصور.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل باصطحابه فتاة لبار في الزمالك بالصور.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل باصطحابه فتاة لبار في الزمالك

أثار الفنان أحمد الفيشاوي ضجة وجدل مؤخرًا بعد انتشار صور له بصحبة فتاة في "بار" بالزمالك، وسط تكهنات حول كونها صديقة الفيشاوي الجديدة، خاصة أنه اصطحبها معه إلى البار وظل يرقص برفقتها طوال الوقت، والتقطت صور لهما معًا في أوضاع حميمية مما جعل البعض يؤكد أنها صديقته، ولا يزال الخبر غير مؤكد حتى الآن، ولم يعلق الفيشاوي على الأمر بالنفي أو التأكيد. 
 
وفي سياق آخر، يعرض للفيشاوي حاليًا فيلم "القرد بيتكلم" بدور العرض السينمائي، وحقق إيرادات مرتفعة والفيلم شارك في بطولته عمرو واكد، وريهام حجاج، وسيد رجب، ومحمود الجندي، ورانيا شاهين، ومصطفى أبو سريع، وليلى عز العرب، وتميم عبده، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي.
 
يذكر أن أحمد الفيشاوي تزوج ثلاث مرات بعد زواجه عرفيًا من هند الحناوي، الأولى من وسام عاطف ثم تزوج من الألمانية دنيس ولمان، التي تعرف عليها خلال رحله علاج والدته في ألمانيا، وتزوج أيضًا من الإعلامية اللبنانية رولا ديبس.
أحمد الفيشاوي يثير الجدل باصطحابه فتاة لبار في الزمالكأحمد الفيشاوي يثير الجدل باصطحابه فتاة لبار في الزمالك
 
المصدر : فيتو

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