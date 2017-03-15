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الطالب القاتل.. منعته زوجة عمه من السرقة فضربها بحجر وخنقها بالحزام

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الطالب القاتل.. منعته زوجة عمه من السرقة فضربها بحجر وخنقها بالحزام الطالب القاتل.. منعته زوجة عمه من السرقة فضربها بحجر وخنقها بالحزام
مقتل ربة منزل داخل مسكنها بقرية الأحراز

الشرقية – فاطمة الديب:

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة أبوكبير، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الأربعاء، من كشف غموض مقتل ربة منزل داخل مسكنها بقرية "الأحراز"، حيث تبين أن وراء الواقعة نجل شقيق زوجها، الطالب بالمرحلة الإعدادية.
تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، بالعثور على "هدية. س. م" 35 عامًا، ربة منزل، جثة هامدة داخل مسكنها بالقرية.
تبين وجود آثار خنق وكدمة برأس المجني عليها، ووجود حجر على الأرض، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 3528 إداري أبو كبير لسنة 2017، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى العام.
وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائي، إلى أن وراء إرتكاب الواقعة "عبدالله.إ.م" 16 عامًا، طالب بالصف الثالث الإعدادي، نجل شقيق زوج المجني عليها، حيث حضر يوم الحادث إلى المنزل بهدف السرقة، إلا أن زوجة عمه شعرت به، فضربها بحجر على رأسها، قبل أن يخنقها بحزام بنطاله، حتى لفظت أنفسها الأخيرة.
وتمكن ضباط المباحث، منذ قليل، من ضبط الطالب المتهم، وجرى التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.

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