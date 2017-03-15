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محافظ قنا يعزي أسرة شهيد القوات المسلحة بالمقربية

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محافظ قنا يعزي أسرة شهيد القوات المسلحة بالمقربية محافظ قنا يعزي أسرة شهيد القوات المسلحة بالمقربية
محافظ قنا يعزي أسرة شهيد القوات المسلحة

قنا - أبو المعارف الحفناوي

قدّم عبدالحميد الهجان محافظ قنا، واجب العزاء لأسرة شهيد القوات المسلحة المجند محمد عبد العزيز محمد عطا الله، بديوان العائلة بقرية المقربية التابعة لمركز قوص، والذي استشهد إثر انقلاب مدرعة بمنطقة حلايب وشلاتين بمحافظة البحر الأحمر، أثناء تأديته لواجبه الوطني في الدفاع عن أرض الوطن. 

وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه لأسرة الشهيد، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان. 

وأكد المحافظ لأسرة الشهيد، أن لن تنسى أبناءها الذين ضحوا بأرواحهم وجادوا بأنفسهم من أجلها، مؤكدًا أن ذكراهم ستظل محفورة بوجداننا.

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