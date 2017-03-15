خالد سعيد: الشرقية الأولى على مصر في الرقابة على محلات الأعلاف والأسمدة

الشرقية – فاطمة الديب:

قال اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، إن المحافظة حققت المركز الأول على مستوى الجمهورية في إنجاز أعمال الرقابة على محلات بيع المبيدات والأسمدة والمُخصبات الزراعية والمصانع المختلفة، في إجمالي عدد الضبطيات لإحكام السيطرة والتصدي للمخالفين.

وأشاد المحافظ، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، بجهود مديرية الزراعة وشرطة البيئة والمسطحات بمديرية الأمن، ومديرية التموين، في تشديد الرقابة على الإتجار في المبيدات والمخصبات والأسمدة الزراعية خارج إطار القانون.

من جانبه، أوضح المهندس علاء عفيفي، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أن الهدف من تكثيف الحملات الرقابية خفض نسبة الفساد في منظومة الاتجار في المبيدات والمخصبات والأسمدة الزراعية "المغشوشة" ومنتهية الصلاحية، وضرورة توجيه التجار للسير في إجراءات التراخيص، وكذا الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين من استخدام المبيدات والأسمدة والمخصبات الآمنة في الزراعة.