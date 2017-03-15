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مدير مستشفى بلبيس لـ"رجال الأعمال": تبرعوا لشراء 10 أجهزة غسيل كلوي

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الدكتور أبوالفتوح عياد مدير مستشفى بلبيس

الشرقية – فاطمة الديب:
"المرضى غلابة وبيوفروا حق المواصلات بالعافية.. يا ريت رجال الأعمال يساعدونا علشان نقدر نقوم بدورنا الطبي".. بهذه الكلمات بدأ الدكتور أبوالفتوح عياد، مدير مستشفى بلبيس العام بمحافظة الشرقية، حديثه لـ"مصراوي"، شاكيًا من عدم توافر الأجزة اللازمة لاستيعاب مرضى الغسيل الكلوي.
وأشار أبوالفتوح، اليوم الأربعاء، إلى أن المستشفى تضم 22 ماكينة غسيل كلوي، بينما عدد المرضى المُحتاجين للغسيل 140 حالة أسبوعيًا، مما يُلقي بأعباء كبيرة على كاهل المستشفى والمرضى على حدٍ سواء.
وأوضح مدير مستشفى بلبيس العام، أن أطباء قسم الغسيل الكلوي يضطرون إلى العمل 4 ورديات لعلاج معظم الحالات، منوهًا بأنه رغم ذلك إلا أن عدد المرضى المُسجلين بقوائم الانتظار لا يقل عن 30 مريضًا، فضلًا عن الحالات التي تأتي للمستشفى، يوميًا، وتعود بدون غسيل.
وناشد مدير مستشفى بلبيس، رجال الأعمال والقادرين، بالمساهمة في شراء 10 ماكينات غسيل كلوي، بتكلفة مليون ونصف المليون جنيه، موضحًا أن هناك مكانا يكفي لاستيعاب الأجهزة الجديدة في حالة توافرها، ما قد يُساهم بشكل كبير في القضاء على قوائم الانتظار، وعلاج المرضى غير القادرين على تحمل تكلفة الغسيل الكلوي بالمراكز الخاصة.

الدكتور أبوالفتوح عياد مدير مستشفى بلبيس (1)

الدكتور أبوالفتوح عياد مدير مستشفى بلبيس (2)

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