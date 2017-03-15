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للمرة الثانية .. دعوى قضائية لتأخير موعد صلاة الفجر

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للمرة الثانية .. دعوى قضائية لتأخير موعد صلاة الفجر للمرة الثانية .. دعوى قضائية لتأخير موعد صلاة الفجر
محمد مختار جمعة

كتب- محمود الشوربجي:
أقام علي سباق المحامي وكيلاً عن عبد الرحمن لطفي عبد الرحمن، موظف بالمعاش، اليوم الأربعاء، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تصحيح مواقيت الصلاة، وأهمها مواقيت صلاة الفجر، لأن يكون الآذان بعد التوقيت الحالي بنصف ساعة.
واختصمت الدعوى رقم 33766 لسنة 71 قضائية، الدكتور محمد مختار جمعة بصفته وزير الأوقاف.
وقالت الدعوى، إنه في الثمانينات بالقرن الماضي ثارت على صفحات الصحف وفي دور العلم قضية المواقيت الصحيحة للصلاة وبالأخص صلاة الفجر، ونشرت العديد من الدراسات والتي انتهت في نتيجتها إلى أن مواقيت الصلاة في تقوم في غير التوقيت الصحيح لها، وأن صلاة الفجر يؤذن لها قبل وقتها الصحيح بفارق توقيت من خمسة وعشرين إلى أربعين دقيقة، بما يعني أن صلاة الفجر تؤدي قبل دخول الوقت الذي هو من أهم شروط صحة الصلاة ووجوبها.

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