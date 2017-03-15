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ضابط أمن مركزي يقود سيارة مسروقة بالشرقية

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ضابط أمن مركزي يقود سيارة مسروقة بالشرقية ضابط أمن مركزي يقود سيارة مسروقة بالشرقية
حبس ضابط شرطة بقطاع الأمن المركزي

الشرقية – فاطمة الديب:

أمرت نيابة منيا القمح العامة، بإشراف المستشار الدكتور ياسر هندي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الأربعاء، بحبس ضابط شرطة بقطاع الأمن المركزي بقويسنا بالمنوفية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطه يقود سيارة مسروقة بدائرة المركز. 

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، بالتحفظ على ضابط شرطة برتبة "رائد" بقطاع الأمن المركزي بالمنوفية؛ أثناء قيادته سيارة مُبلغ بسرقتها من سنة 2015. 

وبسؤال الضابط المُتهم، أقر بشرائه السيارة بمبلغ مالي من أحد الأشخاص دون علمه بسرقتها، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.

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