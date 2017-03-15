كشف هوية المتهم بطعن مخبر سري في الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

قال مصدر أمني بمديرية أمن الشرقية، إنه تم تحديد هوية المتهم بطعن مُخبر سري بمركز شرطة بلبيس.

وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إن التحريات أوضحت حدوث مشادة كلامية بين بعض الأشخاص والخفراء المُكلفين بتأمين الحواجز أمام المركز لعدم مرور السيارات، فيما حاول بعض الأشخاص المرور بالقوة، قبل أن يتدخل المُخبر (المجني عليه) لإنهاء المُشادة، ليتلقى طعنة بمطواة على يد "رجب.ا" أحد أهالي بندر بلبيس، ولاذ المتهم بالفرار.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، بوصول "عبدالناصر عبدالجليل عبدالهادي"، 47 عامًا، مُخبر سري من قوة مباحث مركز شرطة بلبيس، إلى مستشفى بلبيس العام، مصابًا بجرح طعني نافذ بالبطن.

وتبين أنه أثناء تواجد المُخبر بخدمته أمام ديوان مركز شرطة بلبيس، حدثت مشادة بين بعض الأشخاص وأحد الخفراء المُكلفين بتأمين الحواجز أمام المركز، فتدخل المخبر لفض المشادة، قبل أن يقوم المدعو "رجب.ا" بطعنه بمطواة ويلوذ بالفرار.