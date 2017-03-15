رئيس الوزراء يفتتح معرض القاهرة الدولي في دورته الـ 50

القاهرة - (أ ش أ):

افتتح المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، فعاليات معرض القاهرة الدولي فى دورته الـ 50 والتي تتواكب مع الاحتفال باليوبيل الذهبي، وأيضا الاحتفال بمرور 60 عامًا على إنشاء هيئة المعارض، ويستمر حتي 24 مارس الجاري بأرض المعارض بمدينة نصر.

ويعد معرض القاهرة الدولي واحدا من أهم الأحداث التجارية في مصر والشرق الأوسط بل والقارة الأفريقية، حيث أنه يلعب دورا مهما فى تعزيز علاقات مصر مع الدول المشاركة وفى جميع القطاعات الصناعية المختلفة، حيث تشارك خلال هذه الدورة 10 دول أفريقية وعربية وهي (كينيا،توجو،السودان،الجزائر، العراق، سريلانكا، الصين، الكويت، ليبيا، تنزانيا) ويقام على مساحة تصل إلى نحو 30 ألف متر مربع.

وقد اختيرت القارة الأفريقية ضيف شرف للدورة الـ 50 الحالية نظرا لما تتميز به القارة من علاقات تاريخية مع مصر واختير لذلك شعار الدورة "أفريقيا فى قلب مصر"، إضافة لما يهدف القائمون على المعرض من إبرازه والترويج له وهو شعار "صنع في مصر" .