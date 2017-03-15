بالأرقام || تعرف على أقوى 10 جيوش في العالم لـ 2017 .. رقم 4 مفاجأة ومصر خارج القائمة

صدر من وقت لآخر قائمة بتصنيف أقوى الجيوش حول العالم، من حيث القوة التسليحية وعدد الجنود، والميزانية، والأسلحة المتطورة، ويتم أيضًا احتساب التصنيف بحسب التوزيع الجغرافي.
ومن هنا نشر موقع "wonderslist" بالأرقام أحدث قائمة لأقوي 10 جيوش فى العالم لعام 2017، وشملت القائمة "الميزانية، عدد الجنود فى الخدمة الفعلية، عدد قوات الاحتياط، الطائرات، والقطع البحرية".
وفيما يلي نستعرض قائمة أقوى 10 جيوش فى العالم :
10- البرازيل
مؤشر القوة: 0.6912
ميزانية الجيش: 31,576 مليار دولار
عدد الجنود فى الخدمة: 371,199 فرد
قوات الاحتياط: 104,7 مليون فرد
عدد الطائرات: 822
عدد القطع البحرية: 106
9- إيطاليا
مؤشر القوة: 0.6838
ميزانية الجيش: 31,946 مليار دولار
عدد الجنود فى الخدمة: 293,202 فرد
قوات الإحتياط: 25,080 مليون فرد
عدد الطائرات: 770
عدد القطع البحرية: 179
8- كوريا الجنوبية
مؤشر القوة: 0.6547
ميزانية الجيش: 28,280 مليار دولار
عدد الجنود فى الخدمة: 653 ألف فرد
قوات الإحتياط: 25,1 مليون فرد
عدد الطائرات: 871
عدد القطع البحرية: 190
7- ألمانيا
مؤشر القوة: 0.6491
ميزانية الجيش: 43,478 مليار دولار
عدد الجنود فى الخدمة: 148,9 ألف فرد
قوات الإحتياط: 43,6 مليون فرد
عدد الطائرات: 925
عدد القطع البحرية: 67
6- فرنسا
مؤشر القوة: 0.6163
ميزانية الجيش: 58,2 مليار دولار
عدد الجنود فى الخدمة: 362,4 ألف فرد
قوات الإحتياط: 29,6 مليون فرد
عدد الطائرات: 544
عدد القطع البحرية: 180
5- بريطانيا
مؤشر القوة: 0.5185
ميزانية الجيش: 57,8 مليار دولار
عدد الجنود فى الخدمة: 224,5 ألف فرد
قوات الإحتياط: 31,7 مليون فرد
عدد الطائرات: 1,412
عدد القطع البحرية: 77
4- الهند
مؤشر القوة: 0.4346
ميزانية الجيش: 44,2 مليار دولار
عدد الجنود فى الخدمة: 1,3 مليون فرد
قوات الإحتياط: 487,6 مليون فرد
عدد الطائرات: 1,962
عدد القطع البحرية: 170
3- الصين
مؤشر القوة: 0.3351
ميزانية الجيش: 129,2 مليار دولار
عدد الجنود فى الخدمة: 2,28 مليون فرد
قوات الإحتياط: 795,5 مليون فرد
عدد الطائرات: 5,048
عدد القطع البحرية: 972
2- روسيا
مؤشر القوة: 0.2618
ميزانية الجيش: 64 مليار دولار
عدد الجنود فى الخدمة: 1,2 مليون فرد
قوات الإحتياط: 75,3 مليون فرد
عدد الطائرات: 4,498
عدد القطع البحرية: 224
1- الولايات المتحدة الأمريكية
مؤشر القوة: 0.2475
ميزانية الجيش: 689 مليار دولار
عدد الجنود فى الخدمة: 1,47 مليون فرد
قوات الإحتياط: 153,6 مليون فرد
عدد الطائرات: 15,293
عدد القطع البحرية: 290
المصدر:الموجزإعلان - Ads إعلان - Ads