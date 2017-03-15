بالأرقام || تعرف على أقوى 10 جيوش في العالم لـ 2017 .. رقم 4 مفاجأة ومصر خارج القائمة

سمر العشري

صدر من وقت لآخر قائمة بتصنيف أقوى الجيوش حول العالم، من حيث القوة التسليحية وعدد الجنود، والميزانية، والأسلحة المتطورة، ويتم أيضًا احتساب التصنيف بحسب التوزيع الجغرافي.

ومن هنا نشر موقع "wonderslist" بالأرقام أحدث قائمة لأقوي 10 جيوش فى العالم لعام 2017، وشملت القائمة "الميزانية، عدد الجنود فى الخدمة الفعلية، عدد قوات الاحتياط، الطائرات، والقطع البحرية".

وفيما يلي نستعرض قائمة أقوى 10 جيوش فى العالم :

10- البرازيل

مؤشر القوة: 0.6912

ميزانية الجيش: 31,576 مليار دولار

عدد الجنود فى الخدمة: 371,199 فرد

قوات الاحتياط: 104,7 مليون فرد

عدد الطائرات: 822

عدد القطع البحرية: 106

9- إيطاليا

مؤشر القوة: 0.6838

ميزانية الجيش: 31,946 مليار دولار

عدد الجنود فى الخدمة: 293,202 فرد

قوات الإحتياط: 25,080 مليون فرد

عدد الطائرات: 770

عدد القطع البحرية: 179

8- كوريا الجنوبية

مؤشر القوة: 0.6547

ميزانية الجيش: 28,280 مليار دولار

عدد الجنود فى الخدمة: 653 ألف فرد

قوات الإحتياط: 25,1 مليون فرد

عدد الطائرات: 871

عدد القطع البحرية: 190

7- ألمانيا

مؤشر القوة: 0.6491

ميزانية الجيش: 43,478 مليار دولار

عدد الجنود فى الخدمة: 148,9 ألف فرد

قوات الإحتياط: 43,6 مليون فرد

عدد الطائرات: 925

عدد القطع البحرية: 67

6- فرنسا

مؤشر القوة: 0.6163

ميزانية الجيش: 58,2 مليار دولار

عدد الجنود فى الخدمة: 362,4 ألف فرد

قوات الإحتياط: 29,6 مليون فرد

عدد الطائرات: 544

عدد القطع البحرية: 180

5- بريطانيا

مؤشر القوة: 0.5185

ميزانية الجيش: 57,8 مليار دولار

عدد الجنود فى الخدمة: 224,5 ألف فرد

قوات الإحتياط: 31,7 مليون فرد

عدد الطائرات: 1,412

عدد القطع البحرية: 77

4- الهند

مؤشر القوة: 0.4346

ميزانية الجيش: 44,2 مليار دولار

عدد الجنود فى الخدمة: 1,3 مليون فرد

قوات الإحتياط: 487,6 مليون فرد

عدد الطائرات: 1,962

عدد القطع البحرية: 170

3- الصين

مؤشر القوة: 0.3351

ميزانية الجيش: 129,2 مليار دولار

عدد الجنود فى الخدمة: 2,28 مليون فرد

قوات الإحتياط: 795,5 مليون فرد

عدد الطائرات: 5,048

عدد القطع البحرية: 972

2- روسيا

مؤشر القوة: 0.2618

ميزانية الجيش: 64 مليار دولار

عدد الجنود فى الخدمة: 1,2 مليون فرد

قوات الإحتياط: 75,3 مليون فرد

عدد الطائرات: 4,498

عدد القطع البحرية: 224

1- الولايات المتحدة الأمريكية

مؤشر القوة: 0.2475

ميزانية الجيش: 689 مليار دولار

عدد الجنود فى الخدمة: 1,47 مليون فرد

قوات الإحتياط: 153,6 مليون فرد

عدد الطائرات: 15,293

عدد القطع البحرية: 290

المصدر:الموجز

شبكةعيونالإخبارية

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