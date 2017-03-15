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تخلصي من الوزن الزائد بدون اتباع حمية

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تخلصي من الوزن الزائد بدون اتباع حمية تخلصي من الوزن الزائد بدون اتباع حمية

التمتع بجسم رشيق، المحافظة على صحة الجسم… وغيرهم من الأسباب الكثيرة وراء الناس الذين يرغبون في . ومع ذلك دائمًا ماتكون الحمية خطوة مرهقة لذلك سنقدم لك اليوم وسائل فعالة.

المكونات

  • ماء مغلي.
  • قرفة.
  • عسل.

طريقة التحضير

  • من المعروف أن القرفة لها فوائد متعددة، بما في ذلك أنها تساعد على التخلص من الوزن الزائد لذلك عليك أن تقومي بمزج ملعقة من العسل مع ملعقة من القرفة وكوب من الماء المغلي.
  • لإنقاص الوزن دون اتباع نظام غذائي، من الضروري أن نتناول هذا المشروب قبل وجبة الفطور بـ 30 دقيقة وكوب آخر قبل الذهاب إلى النوم بـ 30 دقيقة.
  • لإنقاص الوزن دون اتباع نظام غذائي عليك أن تقومي سيدتي بممارسة الرياضة بانتظام لمدة لا تقل عن 20 دقيقة يوميًا.

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