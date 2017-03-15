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اكتشف ما سيحدث بعد تناول ملعقة من الثوم المغلى بزيت الزيتون.. 15 نتيجة مدهشة

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اكتشف ما سيحدث بعد تناول ملعقة من الثوم المغلى بزيت الزيتون.. 15 نتيجة مدهشة اكتشف ما سيحدث بعد تناول ملعقة من الثوم المغلى بزيت الزيتون.. 15 نتيجة مدهشة

يعتبر واحدا من أقوي المشروبات التي تمد الجسم بالكثير من الفوائد، كونه مصدرا ممتازا للكثير من الفيتامينات والمعادن اللازمة للجسم، ولا يهتم الكثير منا بتناوله بصورة مستمرة، كون البعض ينفر من رائحته والبعض الآخر لايعلم شيئا عن فوائده، أنه مشروب "الثوم بزيت الزيتون المغلى".
 
نشر موقع "بولد سكاى"، الهندي فى تقرير له الفوائد التي تعود على الجسم من تناول مشروب الثوم بزيت الزيتون المغلى، ولعل أهم تلك الفوائد، تنقية الدم من السموم وبالتالى الحماية من خطر التعرض لأمراض عديدة، كما يعمل المشروب على تهدئة الأعصاب واسترخاء العضلات.
 
ووفقًا لما جاء فى التقرير يعمل المشروب على الحماية من تساقط الشعر، وتحسن صحة الجلد، بالإضافة إلى قدرته على التصدي لمشكلة العقم لدى الرجال كونه يحسن القدرة الجنسية، بالإضافة إلى ذلك يساعد فى تطهير الكبد و الكلي والدم، ويعمل على الحماية من السرطان.
 
ويساعد تناول المشروب المغلى على التخلص من مشاكل القلب، بالإضافة إلى التخلص من الكوليسترول السييء وكذلك ضغط الدم المرتفع، فضلًا عن دوره الفعال في علاج آلام المفاصل، والتخلص من مشكلة البواسير.

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