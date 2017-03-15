بالصور || جميلات قوات الجيش في الوطن العربي

سمر العشري

بمناسبة يوم المرأة العالمي صور الجنديات والضابطات اللاتي تخدمن في قوات الجيش جنباً إلى جنب مع الرجال في خدمة الوطن.

جنديات مصريات في قوات الجيش المصري بالقاهرة، مصر 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2015

2- العراق

الجنديات العراقيات بكلية الشرطة ببغداد، العراق 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009



قوات البشمركة الكردية العراقية في إربيل، العراق 9 يونيو/ حزيران 2015

3- الأردن

جندية أردنية خلال أداء خدمة الحراسة في عمّان، الأردن 8 مايو/ آيار 2009

4- الإمارات

أول امرأة طيار، مريم المنصوري، في القوات الجوية الإماراتية

5- فلسطين

كتية النساء في قوات حرس الرئيس الفلسطيني أثناء التدريبات بمشاركة قوات الأمن الفلسطيني بمخيم للشباب في مدينة أريحا، الضفة الغربية، فلسطين 25 يناير/ كانون الثاني 2017



6- اليمن



ضابطات يمنيات في صنعاء، اليمن 9 سبتمبر/ أيلول 2011

7- سوريا

قناصة سورية من كتيبة مغاوير الحرس الجمهوري تطلق النار خلال اشتباكات مع المتمردين في منطقة جوبر في شرق دمشق، 25 مارس/ آذار 2015.



الإيزيدية أسيمة داهر (يسار الصورة، 21 عاماً) تركب مدرعة خلال نشر القوات الكردية على خط المواجهة بالموصل لمحاربة تنظيم "داعش"، 20 أبريل/ نيسان 2016.

مجندة سورية من كتيبة مغاوير الحرس الجمهوري تقود دبابة خلال اشتباكات مع المتمردين في منطقة جوبر في شرق دمشق، في 25 مارس/ آذار 2015. الكتيبة النسائية أنشئت منذ ما يقرب العام، وتتكون من 800 مجندة. تتمركز الكتيبة في ضواحي العاصمة السورية حيث ترصد وتأمن الخطوط الأمامية من القناصة والصواريخ والمدافع الرشاشة.



متطوعة في الجيش العربي السوري خلال التدريبات في ضواحي دمشق، سوريا

8- تونس

ضابطات تونسيات في خدمة الحرس الرئاسي بقصر الرئيس، تونس 18 مايو/ أيار 2015

المصدر:الموجز

شبكةعيونالإخبارية

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