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بالصور || جميلات قوات الجيش في الوطن العربي

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بالصور || جميلات قوات الجيش في الوطن العربي بالصور || جميلات قوات الجيش في الوطن العربي

بمناسبة يوم المرأة العالمي صور الجنديات والضابطات اللاتي تخدمن في قوات الجيش جنباً إلى جنب مع الرجال في خدمة الوطن.
1-  
جنديات مصريات في قوات الجيش المصري بالقاهرة، مصر 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2015

جنديات مصريات في قوات الجيش المصري بالقاهرة، مصر 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2015
2- العراق  

الجنديات العراقيات بكلية الشرطة ببغداد، العراق 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009

الجنديات العراقيات بكلية الشرطة ببغداد، العراق 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009
قوات البشمركة الكردية العراقية في إربيل، العراق 9 يونيو/ حزيران 2015

قوات البشمركة الكردية العراقية في إربيل، العراق 9 يونيو/ حزيران 2015
3- الأردن

جندية أردنية خلال أداء الخدمة في عمّان، الأردن 8 مايو/ آيار 2009

جندية أردنية خلال أداء خدمة الحراسة في عمّان، الأردن 8 مايو/ آيار 2009

4- الإمارات
أول امرأة طيار، مريم المنصوري، في القوات الجوية الإماراتية

أول امرأة طيار، مريم المنصوري، في القوات الجوية الإماراتية
5- فلسطين 

كتية النساء في قوات حرس الرئيس الفلسطيني أثناء التدريبات بمشاركة قوات الأمن الفلسطيني بمخيم للشباب في مدينة أريحا، الضفة الغربية، فلسطين 25 يناير/ كانون الثاني 2017

كتية النساء في قوات حرس الرئيس الفلسطيني أثناء التدريبات بمشاركة قوات الأمن الفلسطيني بمخيم للشباب في مدينة أريحا، الضفة الغربية، فلسطين 25 يناير/ كانون الثاني 2017
الفرقة النسائية في قوات الحرس الرئاسي الفلسطيني بمدينة أريحا، الضفة الغربية، فلسطين 6 ابريل/ نيسان 2014

6- اليمن 
الضابطات اليمنيات في صنعاء، اليمن 9 سبتمبر/ أيلول 2011

ضابطات يمنيات في صنعاء، اليمن 9 سبتمبر/ أيلول 2011
7- سوريا 

قناصة سورية من الحرس الجمهوري تطلق النار من المخبأ

قناصة سورية من كتيبة مغاوير الحرس الجمهوري تطلق النار خلال اشتباكات مع المتمردين في منطقة جوبر في شرق دمشق، 25 مارس/ آذار 2015.
محاربات كرديات على خطوط المواجهة مع العدو في الموصل

الإيزيدية أسيمة داهر (يسار الصورة، 21 عاماً) تركب مدرعة خلال نشر القوات الكردية على خط المواجهة بالموصل لمحاربة تنظيم "داعش"، 20 أبريل/ نيسان 2016.

مجندة سورية من كتيبة مغاوير الحرس الجمهوري

مجندة سورية من كتيبة مغاوير الحرس الجمهوري تقود دبابة خلال اشتباكات مع المتمردين في منطقة جوبر في شرق دمشق، في 25 مارس/ آذار 2015. الكتيبة النسائية أنشئت منذ ما يقرب العام، وتتكون من 800 مجندة. تتمركز الكتيبة في ضواحي العاصمة السورية حيث ترصد وتأمن الخطوط الأمامية من القناصة والصواريخ والمدافع الرشاشة.
متطوعة في الجيش العربي السوري خلال التدريبات في ضواحي دمشق، سوريا

متطوعة في الجيش العربي السوري خلال التدريبات في ضواحي دمشق، سوريا
8- تونس 
ضابطات تونسيات في خدمة الحرس الرئاسي بقصر الرئيس، تونس 18 مايو/ آيار 2015
ضابطات تونسيات في خدمة الحرس الرئاسي بقصر الرئيس، تونس 18 مايو/ أيار 2015
 
المصدر:الموجز
 

 

 

 

 

 

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