بالصور || جميلات قوات الجيش في الوطن العربي

جنديات مصريات في قوات الجيش المصري بالقاهرة، مصر 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2015
2- العراق
الجنديات العراقيات بكلية الشرطة ببغداد، العراق 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009
قوات البشمركة الكردية العراقية في إربيل، العراق 9 يونيو/ حزيران 2015
3- الأردن
جندية أردنية خلال أداء خدمة الحراسة في عمّان، الأردن 8 مايو/ آيار 2009
أول امرأة طيار، مريم المنصوري، في القوات الجوية الإماراتية
5- فلسطين
كتية النساء في قوات حرس الرئيس الفلسطيني أثناء التدريبات بمشاركة قوات الأمن الفلسطيني بمخيم للشباب في مدينة أريحا، الضفة الغربية، فلسطين 25 يناير/ كانون الثاني 2017
6- اليمن
ضابطات يمنيات في صنعاء، اليمن 9 سبتمبر/ أيلول 2011
7- سوريا
قناصة سورية من كتيبة مغاوير الحرس الجمهوري تطلق النار خلال اشتباكات مع المتمردين في منطقة جوبر في شرق دمشق، 25 مارس/ آذار 2015.
مجندة سورية من كتيبة مغاوير الحرس الجمهوري تقود دبابة خلال اشتباكات مع المتمردين في منطقة جوبر في شرق دمشق، في 25 مارس/ آذار 2015. الكتيبة النسائية أنشئت منذ ما يقرب العام، وتتكون من 800 مجندة. تتمركز الكتيبة في ضواحي العاصمة السورية حيث ترصد وتأمن الخطوط الأمامية من القناصة والصواريخ والمدافع الرشاشة.
إعلان - Ads إعلان - Ads