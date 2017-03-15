النيابة العامة بكوريا الجنوبية تستدعي الرئيسة المعزولة للتحقيق

كوريا الجنوبية - (أ ف ب):

أعلنت النيابة العامة في كوريا الجنوبية الاربعاء انها استدعت الرئيسة المعزولة بارك غوين-هي الى جلسة تحقيق الثلاثاء المقبل لاستجوابها في قضية الفساد التي ادت لاقالتها.

وكانت المحكمة الدستورية اصدرت الاسبوع الماضي حكما مبرما بعزل بارك، مما ادى لفقدانها منصبها وفي الوقت نفسه الحصانة التي كانت تحول دون التحقيق معها.

وقال متحدث باسم النيابة العامة في بيان "لقد ارسلنا استدعاء (...) الى محامي السيدة بارك صباح اليوم (الاربعاء). موعد الاستجواب هو 21 مارس في الساعة 09,30".

والجمعة اصدرت المحكمة الدستورية، أعلى محكمة في البلاد، باجماع قضاتها الثمانية حكما نهائيا قضى بعزل بارك على خلفية فضيحة الفساد المدوية التي اطاحت بها.

وبارك هي أنها أحد المشتبه بهم بتهم الرشاوى واستغلال السلطة لتعاونها مع صديقتها شوي سون-سيل للحصول على أموال من مجموعة من الشركات الكبرى، بينها شركة سامسونغ عملاق تصنيع الهواتف الذكية.