بالفيديو || نادية عمارة : الشاب من حقه استرداد هداياه وأمواله حال فسخ خطبته

سمر العشري

طالبت الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية، متصلة تسأل: "خطيبي فسخ الخطوبة وبيقولي هاتي الفلوس اللي إديتهالك وهو مسافر خارج البلاد للعمل وأهلي قالوا إنها حقي، أعمل إيه؟"، برد المبلغ الذي أخذته من خطيبها؛ لأنه هدية وليس من حقها، وأنها كانت بغرض الزواج وليس لغرض آخر، والقانون في المحاكم المصرية يقر بأن يسترد الخاطب كل شيء من خطيبته.

وأضافت "عمارة"، في برنامج "قلوب عامرة" على فضائية "الحياة"، أن "المحاكم المصرية أخذت باسترداد هدايا الخاطب من خطيبته من مذهب الأحناف، ونحن نؤيد المذهب في الشريعة الإسلامية، لأن الخاطب مسافر للعمل في الخارج وتعب في جمع المال، وكان الهدف الأساسي من خطبتك هو الزواج، ولكن الخطبة انتهت فمن حقه أن يسترد ماله حتى لو أن أهلك أصروا على أن يكون من حقك فلا يجوز".

شبكةعيونالإخبارية

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