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المشروبات المحلاة بالسكر تهدد كبد طفلك

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المشروبات المحلاة بالسكر تهدد كبد طفلك المشروبات المحلاة بالسكر تهدد كبد طفلك

حذرت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين من أن المشروبات المحلاة بالسكر، مثل المشروبات الغازية والليمونادا، تهدد كبد الطفل.

وفسرت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين أن هذه المشروبات تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية غير الضرورية، كما أنها تعزز من فرص البدانة وتتسبب في تخزين في الكبد.

وأضافت الرابطة أن المشروبات المحلاة بالسكر تعد إلى جانب الحلوى والوجبات الخفيفة المملحة أكبر عوامل الخطورة المؤدية لأمراض الكبد المزمنة لدى الأطفال، مثل تشمع الكبد. لذا ينبغي على الوالدين تقديم القليل من المشروبات المحلاة بالسكر لأطفالهم قدر الإمكان، مع مراعاة فحص وظائف الكبد لدى الأطفال البدناء بانتظام.

 

المصدر:الموجز

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