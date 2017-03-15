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الأرصاد: طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلاً

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الأرصاد: طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلاً الأرصاد: طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلاً

القاهرة - مصراوي:
توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للدفء على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا، بارد في أول الليل، شديد البرودة في أخره على الأنحاء كافة.

وتقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً مع فرصة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على معظم الأنحاء، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحرين الأحمر والمتوسط.

وتوقعت الهيئة أيضًا أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر، فتوقعت الهيئة أن تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن :

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مصراوي Masrawy

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