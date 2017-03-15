اليوم.. محاكمة نقيب الفلاحين السابق بتهمة النصب على المواطنين

كتب - عمرو علي:

تنظر محكمة جنح الدقي، اليوم الأربعاء، محاكمة نقيب الفلاحين السابق، و6 آخرين من أعضاء النقابة، في اتهامهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بعد تخصيص قطعة أرض في منطقة وادي النطرون، وذلك في دعوتين منفصلتين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مصطفى ربيع، وأمانة سر علاء الدين إبراهيم.

ووفق تحقيقات نيابة الدقي تقدم عدد من المواطنين ببلاغات ضد أسامة الجحش نقيب الفلاحين، ومصطفى كمال أمين الصندوق بالنقابة، وفارس رمضان مدير المشروعات، و4 آخرين، تتهمهم بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم تحت ادعاء تخصيص قطعة أرض لهم في مدينة وادي النطرون.

وجاء في أقوال المجني عليهم، أمام النيابة، أن نقابة الفلاحين أعلنت في وقت سابق عن بيع قطعة أرض مساحتها 1600 فدان في منطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، لاستصلاحها وزراعتها، مقسمة إلى قطع مساحة كل منها 5 أفدنة، مقابل 190 ألف جنيه للقطعة، يدفع منها 100 ألف جنيه مقدم حجز، على أن يقسط باقي المبلغ على دفعات، إلا أنه بعد دفع الجزء المقدم وبالاستفسار بوزارة الزراعة عن المشروع فوجئ المتقدمين بعدم وجود أرض مخصصة لنقابة الفلاحين، وأنه لا صحة لهذا الإعلان المنشور.