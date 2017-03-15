‏‫ضبط مدير ملهى ليلى في العجوزة يبيع المخدرات

كتب - علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية في محافظة الجيزة، الثلاثاء، مدير ملهى ليلي في منطقة العجوزة، يبيع المخدرات لزبائنه.

وكانت معلومات وردت إلى مباحث الآداب بقطاع شرطة السياحة، تحت إشراف اللواء حسام نصر مساعد الوزير لقطاع الحراسات والتأمين حول "محمد. خ"، وشهرته الكومي، ٣٣ سنة، مدير ملهى ليلي في العجوزة، يبيع المواد المخدرة لمرتادي ملهاه.

ضُبط المتهم متلبسًا وبحوزته ١٤ قطعة متوسطة الحجم لمادة داكنة تشبه مخدر الحشيش، ومبلغ ١٢٠٠جنيه.

اعترف المتهم بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، فيما أمر اللواء حسام نصر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وبعرضه على اللواء طه بيومي، مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، واللواء أشرف عز العرب، مدير مباحث السياحة، أمرا بإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.