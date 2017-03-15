أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي -
مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر -
أليجري: نجحنا في خطوة أمام برشلونة وتتبقى أخرى -
كيليني لبرشلونة: «لاعبو يوفنتوس لا يخافون» -
مساء dmc - تقرير .. الصعوبات التي تواجه أولياء أمور طلاب الثانوية العامة -
بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط -
حافظ أبو سعدة: التوسع في إجراءات الطوارئ يعطي انطباعًا سلبيًا للخارج -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: كنت متصور أننا نعمل على تطوير التعليم لكن الواقع أننا نطور الامتحانات -
فيديو| مجاهد لأمير قطر: «جاي تعزينا والمتفجرات بتاعتك يا مفضوح» -
«القبطية الأمريكية» تطالب بتغيير اسم شارع كنيسة مارجرجس في طنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

‏‫ضبط مدير ملهى ليلى في العجوزة يبيع المخدرات

Google+ Print
‏‫ضبط مدير ملهى ليلى في العجوزة يبيع المخدرات ‏‫ضبط مدير ملهى ليلى في العجوزة يبيع المخدرات
أرشيفية سيارة شرطة

كتب - علاء عمران:
ضبطت الأجهزة الأمنية في محافظة الجيزة، الثلاثاء، مدير ملهى ليلي في منطقة العجوزة، يبيع المخدرات لزبائنه.

وكانت معلومات وردت إلى مباحث الآداب بقطاع شرطة السياحة، تحت إشراف اللواء حسام نصر مساعد الوزير لقطاع الحراسات والتأمين حول "محمد. خ"، وشهرته الكومي، ٣٣ سنة، مدير ملهى ليلي في العجوزة، يبيع المواد المخدرة لمرتادي ملهاه.

ضُبط المتهم متلبسًا وبحوزته ١٤ قطعة متوسطة الحجم لمادة داكنة تشبه مخدر الحشيش، ومبلغ ١٢٠٠جنيه.

اعترف المتهم بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، فيما أمر اللواء حسام نصر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وبعرضه على اللواء طه بيومي، مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، واللواء أشرف عز العرب، مدير مباحث السياحة، أمرا بإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط

بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط

حافظ أبو سعدة: التوسع في إجراءات الطوارئ يعطي انطباعًا سلبيًا للخارج

حافظ أبو سعدة: التوسع في إجراءات الطوارئ يعطي انطباعًا سلبيًا للخارج

العرب اليوم.. هدوء بمخيم عين الحلوة وإضرابات بتونس

العرب اليوم.. هدوء بمخيم عين الحلوة وإضرابات بتونس

حول العالم فى 24 ساعة

حول العالم فى 24 ساعة