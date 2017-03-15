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صورة وخبر: رحمة.. فقدت ساقيها في الموصل ولم تفقد الابتسامة

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صورة وخبر: رحمة.. فقدت ساقيها في الموصل ولم تفقد الابتسامة صورة وخبر: رحمة.. فقدت ساقيها في الموصل ولم تفقد الابتسامة
فقدت رحمة ساقيها في نوفمبر الماضي على يد مقاتلي تن

كتب - علاء المطيري:
التقط مصور وكالة الأنباء الفرنسية، الثلاثاء، صورة لفتاة عراقية تدعى، رحمة إدريس، 18 عامًا، داخل مستشفى بمدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، حيث وفر لها مسؤولوا الصليب الأحمر الكويتي العاملون في العراق ساقًا صناعية تحاول تركيبها بعدما فقدت ساقيها في نوفمبر الماضي على يد مقاتلي تنظيم "داعش" الذين يسيطرون على مدينة الموصل منذ صيف 2014

وتشهد مدينة الموصل معارك حامية بين القوات العراقية والأمريكية والميليشيات من جهة ومسلحي "داعش" من جهة أخرى، منذ أكتوبر الماضي، وتم تحرير الجانب الشرقي من المدينة وما تزال المعارك دائرة في الجانب الغربي الذي يسيطر عليه المسلحون.

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