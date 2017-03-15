"العليا للانتخابات": 9 مرشحين لـ "النواب" في أبو كبير و23 بتلا والشهداء

كتب - عمرو علي:

ونشرت اللجنة، عبر موقعها الإلكتروني، قوائم المقبولين ورموزهم الانتخابية، إذ بلغ عدد المقبولين للانتخابات على مقعد مصيلحي في دائرة أبو كبير بالشرقية 9 مرشحين هم: محمد السيد يوسف حسن "مستقل"، ونبيل عبده إبراهيم سيد عسكر "حزب المؤتمر"، وعلي ماهر أحمد عبد المعطي "مستقل"، وعناني السيد محمد السيد "مستقل"، وعبدالله محمد محمد حسان "الوفد الجديد"، ومحمد عبد الهادي سليم حبيب "مستقل"، وأحمد عزت أحمد جاد الكريم "مستقل"، وأحمد عبد المعطي الدمرداش "مستقل"، وأحمد فوزي محمد "مستقل".

أما المرشحون على مقعد السادات في دائرة تلا والشهداء بالمنوفية فبلغ عددهم 23 مرشحًا هم: فخري عبد الله عبد الفتاح طايل "مستقبل وطن"، وأيمن على على عباس عودة "مستقل"، ورامي عباس عبدالفتاح النجار "مستقل"، وإكرامى عبد العاطى معبد الجمال "مستقل"، ومحمد محمد عبد الفتاح حسين حسين "مستقل"، وجيلان أنور صالح أبو حسين "مستقل"، وسعيد السيد محمد موسى "مستقل"، وسعيد أحمد محمد محروس "حماة الوطن" ، وعبد الفتاح محروس عبده شعبان "مستقل"، ومحمد عطيه بسيوني العيسوى "المصريين الأحرار"، وحسان إبراهيم أحمد عبد الحليم "مستقل"، وإيهاب ربيع على أحمد شعلان "مستقل"، وبشوات عبدالبارى مصطفى حماد "مستقل"، وعبدالمعطى محمود عبد المعطى الحصرى "مستقل" ، وإيهاب دياب عبدالرحمن نصار "مستقل"، ونجلاء أحمد محمود الشيخ "مستقل"، وإبراهيم راغب على راغب شنن "مستقل"، ومحمد عبد الفتاح طلبه الجحش "مستقل"، وعلي محمد زغلول علي عبد المجيد "مستقل"، و خالد أحمد محمد الخولي "مستقل"، وخالد قنصوه الشيخ "مستقل".

ووجهت اللجنة الدعوة للناخبين في الدائرتين للاقتراع على مقعد واحد يومي 10 و11 أبريل المقبل في الخارج ويومي 11 و12 أبريل في الداخل، وفي حالة الإعادة يومي 18 و19 أبريل في الخارج ويومي 19 و 20 في الداخل.

وتجرى الانتخابات التكميلية على مقعد مصيلحي بعد استقالته من البرلمان عقب تعيينه وزيرًا للتموين في التعديل الوزاري الأخير فبراير الماضي، بينما تجرى الانتخابات على مقعد السادات بعدما أسقط المجلس عضويته لاتهامات تتعلق بالتشويه والحط من قدر البرلمان خارجيًا.​