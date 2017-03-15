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حول العالم في ٢٤ ساعة

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إعداد - عبدالعظيم قنديل 

شهدت العديد من العواصم حول العالم أحداث مؤثرة ،اليوم الثلاثاء،والتى كان أبرزها التوتر بين تركيا و هولندا و التصعيد بين ماليزيا وكوريا الشمالية، بالإضافة إلى العثور على مقبرة جماعية فى المكسيك.

1-تركيا ترفض عودة السفير الهولندي إلى أنقرة

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شرطي تركي خارج السفارة الهولندية في اسطنبول يوم 13 مارس 2017 -أرشيفية (أ ف ب)

أعلن نائب رئيس الوزراء التركي الإثنين أن بلاده ترفض عودة السفير الهولندي إلى حين تلبية الشروط التي طرحتها أنقرة لحل الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.

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2-ماليزيا تحنط جثة الأخ غير الشقيق لرئيس كوريا الشمالية

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الزعيم الكوري الشمالى كيم يونج في بيونج يانج 11 مارس 2017 -أرشيفية (أ ف ب)

نقلت سكاي نيوز عن نائب رئيس الوزراء الماليزي، أن جثة كيم جونج نام، الأخ غير الشقيق لرئيس كوريا الشمالية، الذي اغتيل الشهر الماضي، تم تحنيطها للحفاظ عليها بشكل أفضل.

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3-العثور على مقبرة جماعية بالمكسيك

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الشرطة المكسيكية تزيل جثة في إقليم جريرو 31 يوليو 2016 -أرشيفية (أ ف ب)

أعلن المدعي العام في ولاية فيراكوروز المكسيكية، الواقعة على الخليج، الثلاثاء، أن أكثر من 250 جمجمة تم العثور عليها فيما يبدو أنه مقبرة جماعية على مشارف المدينة.

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4-اعتقالات لخلية متطرفة في تتارستان الروسية

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سيارة شرطة أمام الميدان الأحمر فى موسكو يوم 7 مارس 2017 -أرشيفية (أ ف ب)

أعلنت لجنة التحقيق الفيدرالية في جمهورية تتارستان الروسية، اعتقال 15 شخصًا، ينتمون لخلية تابعة لحزب التحرير الإسلامي الإرهابي المحظور في روسيا.

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5- إلغاء آلاف الرحلات الجوية في أمريكا

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السلطات ألغت الالاف الرحلات الجوية في نيويورك الثلاثاء

ضربت عاصفة ثلجية قوية شمال شرق الولايات المتحدة وأدت إلى إغلاق المدارس وإلغاء آلاف الرحلات وتأجيل لقاء الرئيس الأمريكي دونالد مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

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