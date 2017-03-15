١٠ تصريحات × ٢٤ ساعة

إعداد - علاء المطيري:

قال المتحدث باسم البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتبرع براتبه، وزعم ترامب أن التصويت بـ''نعم'' في الاستفتاء على توسيع صلاحياته أفضل رد على الأعداء بعد أزمة بلاده مع هولندا، الثلاثاء، ورفض رئيس القائمة العربية المشتركة بالكنيست الإسرائيلي مقترح "التبادل السكاني"، وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إن سوريا تحولت إلى ''غرفة تعذيب''.

1- المتحدث باسم البيت الأبيض: ترامب سيتبرع براتبه بحلول ''نهاية العام''

المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر في 13 مارس 2017 (أ ف ب)

قال شون سبايسر، المتحدث باسم البيت الأبيض، إن الرئيس دونالد ترامب سيتبرع براتبه الرئاسي الذي تبلغ قيمته 400 ألف دولار لجمعيات خيرية بحلول نهاية العام، مشيرًا إلى أن ترامب طلب من وسائل الإعلام التي توجه له الانتقادات على الدوام بمساعدته في انتقاء الجهة المستفيدة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

2- أردوغان: التصويت بـ''نعم'' في الاستفتاء أفضل رد على الأعداء

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أثناء حضوره مؤتمر جماهيري في مدينة إسطنبول في 12 مارس 2017 (أ ف ب)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن التصويت بـ"نعم" في الاستفتاء المرتقب الشهر المقبل حول توسيع صلاحياته، يمثل أفضل رد على أعداء تركيا وذلك في إطار الأزمة الدبلوماسية مع هولندا والاتحاد الأوروبي.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

3- رئيس ''القائمة العربية بالكنيست": التخلص من عرب المثلث محاولة لطردهم من المواطنة

أيمن عودة رئيس القائمة العربية المشتركة بالكنيست الإسرائيلي - أرشيفية

جدد رئيس القائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلي النائب أيمن عودة، رفض اقتراح وزير الجيش الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، الخاص بـ"التبادل السكاني".

وقال عودة: "بقينا في وطننا رغم النكبة ورغم سياسات التهجير، وناضلنا من أجل تعزيز الانتماء الوطني ومن أجل انتزاع حقنا بالمواطنة الكاملة"، مضيفًا أن سعي ليبرمان للتخلص من عرب المثلث "شمال" هو "محاولة لطردهم من المواطنة".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

4- رئيس الوزراء العراقي: ''معركة الموصل'' في مراحلها الأخيرة

حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي - أرشيفية

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن تنظيم "داعش" الإرهابي تلقي هزائم كبيرة وقتلت القوات المسلحة العراقية عددًا كبيرًا من الإرهابيين ولقيت الكثير من قيادات التنظيم مصرعها، وقال إن معركة الموصل ضد داعش في مراحلها الأخيرة، مشيرًا إلى أن القوات العراقية لقنت داعش دروسًا لن ينسوها.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

5- وزير الداخلية الألماني: تركيا تلعب دور ''الضحية'' قبل الاستفتاء

توماس دي ميزيير وزير الداخلية الألماني - أرشيفية

اعتبر وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير أن الحكومة التركية تسعى عبر استفزازاتها لأوروبا إلى لعب دور "الضحية" للتأثير على نتيجة الاستفتاء المرتقب الشهر المقبل حول توسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

6- وزير خارجية كازاخستان: اجتماع أستانا سيناقش مناطق وقف إطلاق النار في سوريا

خيرت عبد الرحمانوف وزير خارجية كازاخستان - أرشيفية

قال وزير الخارجية الكازاخستاني خيرت عبد الرحمانوف إن المشاركين في اجتماع أستانا الدولي بشأن تسوية الأزمة السورية يعتزمون مناقشة مناطق وقف إطلاق النار، وأنه ستتم مناقشة مناطق وقف إطلاق النار وإنشاء مجموعة عمل من أجل تبادل المعلومات بشأن السجناء".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

7- رئيس وزراء هولندا: العقوبات التركية على أمستردام ''غريبة''

مارك روت رئيس وزراء هولندي - أرشيفية

وصف رئيس الوزراء الهولندي مارك روت، العقوبات التي تفرضها أنقرة على الحكومة الهولندية بأنها غريبة، مشيرًا إلى أن هولندا لديها المزيد من الأسباب لتصبح غاضبة جدًا من تركيا.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

8- عشيق الأميرة ديانا: أنا لست والد هاري

جيمس هيويت عشيق الأميرة ديانا السابق والأمير هاري - أرشيفية

نفى جيمس هيويت عشيق الأميرة ديانا السابق، الذي كان على علاقة رومانسية بها دامت لمدة خمس سنوات، ما أثير حول إمكانية أن يكون والد الأمير هاري قائلاً: "إنها محض شائعة لزيادة مبيعات الصحف".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

9- سياسي عراقي يحذر واشنطن من زيادة أعداد ضحايا الموصل

خميس خنجر سياسي عراقي بارز - أرشيفية

حذر خميس خنجر، سياسي عراقي سني بارز، واشنطن من أن تعجيل الحملة العسكرية في غرب الموصل لطرد مقاتلي تنظيم داعش يسبب زيادة مفاجئة في الضحايا المدنيين مما يهدد بتقويض جهود هزيمة المتشددين.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

10- المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة: سوريا تحولت إلى ''غرفة تعذيب''

زين رعد الحسين المفوض السامي لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة - أرشيفية

قال المفوض السامي لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة زيد رعد الحسين إن سوريا بأسرها تحولت إلى "غرفة تعذيب" معتبرًا أن النزاع الذي دخل عامه السابع تحول إلى أسوأ كارثة من صنع البشر منذ الحرب العالمية الثانية.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا