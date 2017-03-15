العرب اليوم: بدء معركة "الرقة الكبرى" وسلمان في اليابان وطبيب يقاضي إسرائيل

كتب - عبد العظيم قنديل:

وقعت العديد من الأحداث المهمة فى المنطقة العربية، اليوم الثلاثاء، والتى كان أهمها تقدم قوات الجيش الوطني الليبي وزخم من أجل معركة الرقة، بالإضافة إلى زحف القوات العراقية، ووصول الملك سلمان إلى اليابان.

1- قوات حفتر تعلن استعادة موقعين نفطيين

القوات الموالية للمشير حفتر في جنوب بنغازى يوم 14 يناير 2017- أرشيفية (أ ف ب)

أعلنت القوات الموالية للمشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا ،أنها استعادت موقعين نفطيين كانت سيطرت عليهما جماعات مسلحة منافسة.

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2- مئات الآليات العسكرية تدخل سوريا

مقاتل من المعارضة يستعد لإطلاق صاروخ في الرقة 2013 - أرشيفية (أ ف ب)

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن نشطائه الميدانيين رصدوا عبور مئات الأليات العسكرية التابعة للتحالف الدولي ضد "داعش" من إقليم كردستان العراق نحو سوريا تحضيرا لما وصفوه بمعركة الرقة الكبرى.

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3- الجيش العراقي يحرر قرية شمال الموصل

رجل يسير وسط آثار الدمار في غرب الموصل الثلاثاء (أ ف ب)

تمكنت قوات الجيش العراقي من السيطرة على قرية جديدة شمال غربي الموصل.. كما واصلت قوات الشرطة الاتحادية التقدم في مناطق الساحل الأيمن للموصل مركز محافظة نينوي شمالي العراق.

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4- مقتل عنصرين من تنظيم القاعدة في غارة جوية باليمن

صورة توضح مدينة زنجبار في محافظة أبيه 2016 - أرشيفية (أ ف ب)

لقي اثنان من عناصر تنظيم القاعدة مصرعهما في غارة جوية يُعتقد أنها أمريكية استهدفت مركبة للتنظيم في مديرية العبر بمحافظة حضرموت اليمنية.

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5- طبيب فلسطيني يقاضي إسرائيل بسبب مقتل بناته الثلاث

سيدة فلسطينية تحمل علم فلسطين في غزة مارس 2017 - أرشيفية (أ ف ب)

وصفت القناة العاشرة الإسرائيلية، الطبيب أبو العيش - المقيم في كندا - بأنه ناشط من أجل تحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، لافتة إلى أنه لم يكن ينوي رفع قضية بعد مقتل بناته الثلاث إلا أن إسرائيل هي ما دفعته لرفعها، بعد أن يئس من أن يقوم طرف ما في إسرائيل بتحمل المسؤولية ويعتذر عن المأساة التي تسببوا بها لعائلته، خصوصًا أن دولة الاحتلال تنصلت من المسؤولية بحق عائلته، وادعت أن بناته قتلن من إطلاق نار آخر وليس من إطلاق نار من جيش الاحتلال.

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6- قتلى في غارة للقوات النظامية على دمشق

فريق إنقاذ يحاول رفع الأنقاض فى دمشق مارس 2017 - أرشيفية (أ ف ب)

أعلنت مصادر عسكرية في الجيش السوري الحر(معارضة) مقتل عشرة من مسلحي فصائل المعارضة وإصابة آخرين في قصف جوي وصاروخي لقوات النظام السوري على نقاط الاشتباك في حي برزة في العاصمة دمشق.

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7- العاهل السعودي يصل طوكيو

صورة للعاهل السعودي خلال لقائه برئيس الوزراء الياباني في طوكيو الثلاثاء (أ ف ب)

استقبل إمبراطور اليابان أكيهيتو في قصره بالعاصمة اليابانية طوكيو العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الذي يقوم بجولة آسيوية، حسب ما جاء في شبكة سكاي نيوز عربية.

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