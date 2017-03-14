وزيرة التضامن تسافر إلى فيينا لعرض تجربة مصر في مكافحة الإدمان

القاهرة ـ أ ش أ:

غادرت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي إلى النمسا اليوم الثلاثاء، بدعوة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لتلقى كلمة مصر في الجلسة العامة للمؤتمر الدولي المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا،.

وستعرض والي، في كلمتها تجربة صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، حيث إن هناك اهتماما بالتعرف على تجربة الصندوق باعتباره ينفذ خطة مصر القومية، والتي تشترك فيها 11 وزارة مختلفة، ويحضر المؤتمر أيضاً وفد من وزارة الداخلية المصرية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

كما تقيم السفارة المصرية في فيينا بالاشتراك مع المكتب الإقليمي للمنظمة ورشة عمل على هامش المؤتمر يعرض فيها فيلم وثائقي عن المتعافين من الإدمان، وتجربة دمجهم المجتمعي والاقتصادي من خلال القروض الصغيرة لإقامة مشروعات ومن خلال التدريب المهني.

وتجري الوزيرة عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر مع كلا من جليبرتو جيرا رئيس فرع الوقاية والصحة بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غدا الأربعاء، و يورى فيدتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

كما ستكون غادة والي المتحدث الرئيسي فى الحدث الجانبي الذي تنظمه مصر ضمن أعمال الدورة الستين وتتناول فى كلمتها "برامج الوقاية والتأهيل للشباب المصري فى مواجهة خطر مشكلة المخدرات - قصة نجاح" وستلقي الكلمة الرسمية للوفد المصري بالجلسة الخاصة بالتمثيل رفيع المستوى ضمن الدورة الستين للجنة الدولية للمخدرات وذلك بعد غد الخميس.