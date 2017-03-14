الكهرباء: 5 آلاف ميجاوات زيادة احتياطية في الإنتاج اليوم

القاهرة ـ أ ش أ:

قال مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن زيادة احتياطية في الإنتاج المتاح اليوم الثلاثاء، قدرها 5000 ميجاوات، مشيرًا إلى أنه لم يتم أمس الاثنين تخفيض أية أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وتوقع المرصد ـ في نشرته اليومية، أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم 24000 ميجاوات، مقابل 24100 ميجاوات أمس الاثنين، الذي بلغ فيه الحمل الأدنى 16250 ميجاوات.

ويذكر المرصد، إنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.