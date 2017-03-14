وزير الأوقاف يمنح مطبوعات "الشؤون الإسلامية" لمسلمي بولندا

القاهرة ـ أ ش أ:

منح وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، المسلمين في بولندا، مطبوعات خاصة للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ووزارة الأوقاف، مترجمة للغتين الإنجليزية والروسية.

وطالب جمعة خلال استقباله اليوم الثلاثاء، الشيخ توماس مسكو فيتش مفتي بولندا، بضرورة تعزيز التعاون والتكاتف الدولي لمواجهة الإرهاب والتطرف، لافتًا إلى أن جميع الديانات تحترم حق الإنسان في الحياة الكريمة دون تفرق على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو العرق.

وأشار جمعة لدور الوزارة في نشر ثقافة السلام وفقه العيش المشترك والسلام.

إلى ذلك، أشاد مفتي بولندا بنجاح مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية السابع والعشرين الذى اختتم أعماله أول أمس، في محاربة الفكر المتطرف ونشر صحيح الدين، مطالبا بمزيد من التعاون الديني بين وزارة الأوقاف ودار الإفتاء البولندية، عبر إيفاد علماء الأوقاف إلى بولندا.